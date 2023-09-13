Наставник «Леон Сатурна» Широков высказался о выходе в следующий раунд Пути регионов Кубка России

Главный тренер «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о победе над командой «Химки-Август» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

Напомним, что подмосковный клуб обеспечил себе выход в следующий раунд по итогам серии 11-метровых ударов.

Специалист отметил, что первая половина первого тайма удалась его команде, но при этом считает, что нужно отдать должное сопернику, который заставил играть в несвойственный футбол.

«Довольны игрой. Конечно, хотелось бы все завершить все в основное время, но [пенальти] и для болельщиков хорошо, — заявил Широков в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».