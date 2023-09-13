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Наставник «Леон Сатурна» Широков высказался о выходе в следующий раунд Пути регионов Кубка России

13 Сентября 2023 • 23:23 Комментировать
Леон Сатурн
0:0
Химик-Август
окончен после пенальти

Главный тренер «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о победе над командой «Химки-Август» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

Напомним, что подмосковный клуб обеспечил себе выход в следующий раунд по итогам серии 11-метровых ударов. 

Специалист отметил, что первая половина первого тайма удалась его команде, но при этом считает, что нужно отдать должное сопернику, который заставил играть в несвойственный футбол. 

«Довольны игрой. Конечно, хотелось бы все завершить все в основное время, но [пенальти] и для болельщиков хорошо, — заявил Широков в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Леон Сатурн Химки-Август
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