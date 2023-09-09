​В РФС ответили клубам РПЛ по поводу времени кубковых матчей

Клубы Российской премьер-лиги недовольны ранним началом кубковых матчей в будние дни. Они даже направили в РФС письмо с просьбой пересмотреть график.

Как сообщает «РБ Спорт», РФС уже ответил клубам. В этом письме говорится, что матчи четвёртого и пятого туров групповой стадии Кубка России перенести на вечернее время невозможно. РФС объясняет это правилами УЕФА (матчи в еврокубковые дни нужно завершать не позднее, чем за 15 минут до начала игр европейских соревнований), а также обязательствами перед спонсором и вещателем.

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА.