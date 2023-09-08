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Клубы РПЛ подписали письмо - они хотят проводить кубковые матчи вечером

08 Сентября 2023 • 19:01 Комментировать

Клубы Российской премьер-лиги недовольны тем, что некоторые матчи групповой стадии Кубка России были назначены на слишком ранние часы будних дней. Клубы направили в Российский футбольный союз письмо, в котором попросили перенести игры на вечернее время. Об этом сообщает «Матч ТВ», приводя слова Дмитрия Андреева – спортивного директора «Оренбурга».

«Мы подписали письмо с просьбой о переносе кубковых матчей на вечернее время. Людям в будние дни тяжело приходить, мало кто может уйти с работы, из‑за этого попросили. Когда будет ответ, не знаю», - сказал Андреев.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Оренбург РПЛ Дмитрий Андреев
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