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Кубок России

Полузащитник «Балтики» Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо

06 Сентября 2023 • 19:25 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
окончен

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о конфликте с одним из лидеров «Зенита» Клаудиньо во время матча Кубка России.

«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?», — рассказал хавбек калининградского клуба, чьи слова приводит Sport24. Игрок отметил, что для него нет авторитетов на футбольном поле, выразив готовность отвечать на любые конфликты в свою сторону.

Напомним, что «Балтика» одержала минимальную победу в матче третьего тура Кубка России. Подопечные Сергея Игнашевича выиграли все три встречи на старте турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудиньо Владислав Лазарев
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