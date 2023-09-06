Полузащитник «Балтики» Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о конфликте с одним из лидеров «Зенита» Клаудиньо во время матча Кубка России.

«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?», — рассказал хавбек калининградского клуба, чьи слова приводит Sport24. Игрок отметил, что для него нет авторитетов на футбольном поле, выразив готовность отвечать на любые конфликты в свою сторону.

Напомним, что «Балтика» одержала минимальную победу в матче третьего тура Кубка России. Подопечные Сергея Игнашевича выиграли все три встречи на старте турнира.