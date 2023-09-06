Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гацкан – о финале Кубка России-2014: «По всем показателям «Краснодар» был сильнее»

06 Сентября 2023 • 19:16 Комментировать
Рубин
...
Ростов
20.09 17:15

Бывший полузащитник и лидер «Ростова» Александр Гацкан вспомнил триумфальную страницу истории «жёлто-синих», а именно победу в Кубке России девятилетней давности.

«По всем показателям «Краснодар» тогда был сильнее. Все думали, что они выиграют. Они готовили шампанское и золотые майки, мы — ничего, просто играли и надеялись на победу. Так и получилось. Перед матчем нельзя думать об уже свершившейся победе», - вспоминает Гацкан для «Чемпионата».

Напомним, в 2014 году «Ростов» под руководством известного черногорского тренера Миодрага Божовича стал обладателем Кубка России благодаря серии послематчевых пенальти. Соперником по решающему матчу турнира для дончан стали краснодарские «быки».

В 2023 году «Краснодар» снова дошёл до финала Кубка России, однако уступил в серии пенальти столичному ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Александр Гацкан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН РОСТОВ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
19:25 · Кубок России
Полузащитник «Балтики» Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо
19:16 · Кубок России
Гацкан – о финале Кубка России-2014: «По всем показателям «Краснодар» был сильнее»
05 Сентября
18:07 · Кубок России
Ахметов рассказал о значимости финала Кубка против ЦСКА
04 Сентября
17:12 · Кубок России
Раньше народной командой был «Спартак», а теперь стал 2DROTS — Панасюк
16:55 · Кубок России
​Клуб Медиалиги впервые преодолел три раунда в Кубке России
16:12 · Кубок России
​2DORTS прошли кировское «Динамо» в Кубке России
01 Сентября
18:37 · Кубок России
Масалитин назвал причину разгрома «Динамо» от «Спартака» в Кубке России
17:25 · Кубок России
​В РФС высказались о проведении кубкового матча кировского «Динамо» на берегу Баренцева моря
31 Августа
18:09 · Кубок России
Пономарёв в восторге от игры «Сочи» и ЦСКА в Кубке России
14:07 · Россия. Премьер-лига
Круговой назвал причину поражения «Зенита» от «Балтики»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Мы хорошо сыграли с ЦСКА, у нас было достаточно моментов»
12:24 · Кубок России
Агент Тормены оценил дебют игрока за «Краснодар»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Марио Фернандес — «мёртвый», здорово его погоняли ребятишки из «Балтики»
08:42 · Кубок России
Лазарев - о стычке с Клаудиньо: «Для меня нет авторитетов на поле»
30 Августа
23:55 · Кубок России
Гилерме прокомментировал поражение от «Ростова» в Кубке России
Все новости