Гацкан – о финале Кубка России-2014: «По всем показателям «Краснодар» был сильнее»

Бывший полузащитник и лидер «Ростова» Александр Гацкан вспомнил триумфальную страницу истории «жёлто-синих», а именно победу в Кубке России девятилетней давности.

«По всем показателям «Краснодар» тогда был сильнее. Все думали, что они выиграют. Они готовили шампанское и золотые майки, мы — ничего, просто играли и надеялись на победу. Так и получилось. Перед матчем нельзя думать об уже свершившейся победе», - вспоминает Гацкан для «Чемпионата».

Напомним, в 2014 году «Ростов» под руководством известного черногорского тренера Миодрага Божовича стал обладателем Кубка России благодаря серии послематчевых пенальти. Соперником по решающему матчу турнира для дончан стали краснодарские «быки».

В 2023 году «Краснодар» снова дошёл до финала Кубка России, однако уступил в серии пенальти столичному ЦСКА.