«Надо было отказаться играть в этом постановочном цирке на платформе»: Реакция болельщиков «Динамо» Киров на игру против 2DROTS в Кубке России

Состоялся долгожданный матч в четвёртом раунде Кубка России Пути Регионов, в котором «Динамо» Киров встречалось с командой из Медиалиги 2DROTS. Встреча завершилась победой «самураев» со счётом 2:0, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на «популяризацию футбола» в стране.

Новость о том, что матч пройдёт на берегу Баренцева моря

26 августа на официальных страницах РФС, «Динамо» Киров и 2DROTS появилось сообщение о том, что игра пройдёт на поле, которое было уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области. Как не трудно догадаться, болельщики «Динамо» не обрадовались этой новости и начали так штурмовать пост комментариями, что модераторам пришлось закрыть их.

Главным посылом вице-президента РФС Дениса Соловьёва стали фразы: «Популяризация футбола» и «Футбол – повсюду». Однако после переноса игры из периферии в Мурманск, как можно говорить о популяризации? Мы собрали мнения болельщиков из Кирова, которые оставляли комментарии в социальных сетях «Динамо».

«Динамо» надо было отказаться участвовать в этом постановочном цирке на платформе!» – написал Александр К.

«Если бы матч проходил в Кирове, возможно, исход был бы иным», – считает Вячеслав А.

«Легендарный матч уж действительно, во времена, когда на каждом шагу просят денег у народа, а мы собираем поле в населённом пункте, где 134 человека официально живет», – резонно отметила Алевтина К.

«Должны у нас играть, а не где-то в чужом и далёком море», – высказался Джон В.

Кому вообще нужен был матч на берегу Баренцева моря

Главной причиной шума стала всё-таки не медийность 2DROTS, а сам объект спонсора РФС «Новатэка» недалеко от Мурманска. Многие эксперты и болельщики возмущались, что этот матч никому не нужен. Белокаменка – закрытый объект, болельщиков практически не будет, да и картинка не супер.

«Динамо» Киров только в 2022 году возродили. Пять лет в городе не было профессионального клуба, и можно было дать болельщикам посмотреть на свою родную команду в относительно высокой стадии Кубка.