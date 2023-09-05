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Кубок России

Ахметов рассказал о значимости финала Кубка против ЦСКА

05 Сентября 2023 • 18:07 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о важности финального матча Кубка России против ЦСКА в июне 2023 года.

«Принципиальный матч, потому что это был финал Кубка России. Это уже была пятая или шестая игра с ЦСКА. Наверное, с каждым матчем значимость пропадает», — рассказал хавбек «быков» в интервью «Матч ТВ». По словам полузащитника сборной России, у него не было обиды на «армейцев», поскольку для Ахметова начался другой этап карьеры, в котором игрока всё устраивает.

Напомним, что в последнем финале Кубка России ЦСКА оказался сильнее «Краснодара», выиграв трофей по итогам серии пенальти после ничьи 1:1 в основное время.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов
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