Ахметов рассказал о значимости финала Кубка против ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о важности финального матча Кубка России против ЦСКА в июне 2023 года.

«Принципиальный матч, потому что это был финал Кубка России. Это уже была пятая или шестая игра с ЦСКА. Наверное, с каждым матчем значимость пропадает», — рассказал хавбек «быков» в интервью «Матч ТВ». По словам полузащитника сборной России, у него не было обиды на «армейцев», поскольку для Ахметова начался другой этап карьеры, в котором игрока всё устраивает.

Напомним, что в последнем финале Кубка России ЦСКА оказался сильнее «Краснодара», выиграв трофей по итогам серии пенальти после ничьи 1:1 в основное время.