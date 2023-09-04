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Раньше народной командой был «Спартак», а теперь стал 2DROTS — Панасюк

04 Сентября 2023 • 17:12 Комментировать
2DROTS
2:0
Динамо Киров
окончен

Президент медийного клуба 2DROTS Никита Панасюк высказался после выхода своей команды в 1/32 финала Кубка России Пути регионов.

«Еще две стадии и клуб РПЛ. Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь стал 2DROTS», — заявил Панасюк «РБ Спорту».

Сегодня, 4 сентября, 2DROTS одолел кировское «Динамо» (2:0) в матче 1/64 финала Кубка России. Напомним, игра проходила в поселке Белокаменка на плавучей платформе.

Стоит отметить, что медийная команда, которую возглавляет Дмитрий Кузнецов, прошла уже три раунда в нынешнем розыгрыше национального Кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва 2DROTS Никита Панасюк
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