​Клуб Медиалиги впервые преодолел три раунда в Кубке России

В понедельник 2DROTS обыграли кировское «Динамо» (2:0) на стадии 1/64 финала Кубка России. Стоит сказать, что впервые в истории команда из Медиалиги смогла пройти сразу три этапа в национальном кубке. На двух предыдущих стадиях 2DROTS обыгрывали «Сахалин» (2:0) и «Муром» (3:1).

Стоит сказать, что на следующей стадии Кубка России 2DROTS будет сложнее – соперником команды будет представитель Мелбет-Первой лиги, то есть второго по рангу футбольного дивизиона России.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона «армейцы» обыграли «Краснодар».