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Кубок России

​2DORTS прошли кировское «Динамо» в Кубке России

04 Сентября 2023 • 16:12 Комментировать
2DROTS
2:0
Динамо Киров
окончен

В понедельник матч 1/64 финала нижней части турнирной сетки Кубка России проводили кировское «Динамо» и 2DROTS. Игру было решено проводить на плавучем доке около села Белокаменка Мурманской области, что вносило свою изюминку.

2DROTS, представители Медиалиги, отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами голов стали Манаев и Клуцей, которые отличились на 39-й и 64-й минутах соответственно.

Таким образом, 2DROTS прошли уже три стадии Кубка России.

Отметим, что остальные матчи 1/64 финала нижней части сетки Кубка России пройдут в средине сентября.

Протокол игры  
2DROTS2:0Динамо Киров
(1:0) Манаев Станислав (MANNA)39'  
(2:0) Клуцей Годфред Гаучо64'  
Сычёв Дмитрий IIГудаев Денис (DE GUDAI)Сальников Илья (SALYA)Логинов Вадим (LOGA)Бегларян Артур (BEGLARYAN)Степанов Александр (STIL)Ослоновский ВладиславФилипов Владимир (FIL)Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)Манаев Станислав (MANNA)Клуцей Годфред Гаучо
Запасные: Шибаев Алекс (ALEX)Степанов Александр ВячеславовичСеменов Владислав (SEMIO)Шерешков АндрейБалашов Александр (BALA23)Фролов Максим (FROL)Кудухов Леван (LEVA)
Кеваев ГригорийОмаров МурадПасько АртёмШмаров Александр IIБочко НиколайГорюшкин АлексейКоржунов АртёмПоздняков ЕгорМальцев РусланНаговицин ДаниилЮрченко Илья
Запасные: Андреев Никита IIIСиманов АркадийАнисимов ДенисЛазарев ВадимИван ФалалеевГалимов АлександрНекрасов Илья
04 сентября.

 

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