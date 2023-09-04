​2DORTS прошли кировское «Динамо» в Кубке России

В понедельник матч 1/64 финала нижней части турнирной сетки Кубка России проводили кировское «Динамо» и 2DROTS. Игру было решено проводить на плавучем доке около села Белокаменка Мурманской области, что вносило свою изюминку.
2DROTS, представители Медиалиги, отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами голов стали Манаев и Клуцей, которые отличились на 39-й и 64-й минутах соответственно.
Таким образом, 2DROTS прошли уже три стадии Кубка России.
Отметим, что остальные матчи 1/64 финала нижней части сетки Кубка России пройдут в средине сентября.
Протокол игры
|(1:0) Манаев Станислав (MANNA)39'
|(2:0) Клуцей Годфред Гаучо64'
Сычёв Дмитрий II•Гудаев Денис (DE GUDAI)•Сальников Илья (SALYA)•Логинов Вадим (LOGA)•Бегларян Артур (BEGLARYAN)•Степанов Александр (STIL)•Ослоновский Владислав•Филипов Владимир (FIL)•Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)•Манаев Станислав (MANNA)•Клуцей Годфред Гаучо
04 сентября.
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