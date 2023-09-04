​2DORTS прошли кировское «Динамо» в Кубке России

В понедельник матч 1/64 финала нижней части турнирной сетки Кубка России проводили кировское «Динамо» и 2DROTS. Игру было решено проводить на плавучем доке около села Белокаменка Мурманской области, что вносило свою изюминку.

2DROTS, представители Медиалиги, отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами голов стали Манаев и Клуцей, которые отличились на 39-й и 64-й минутах соответственно.

Таким образом, 2DROTS прошли уже три стадии Кубка России.

Отметим, что остальные матчи 1/64 финала нижней части сетки Кубка России пройдут в средине сентября.