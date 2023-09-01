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Масалитин назвал причину разгрома «Динамо» от «Спартака» в Кубке России

01 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать

Бывший игрок столичных ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился точкой зрения на недавний разгром московского «Динамо» в гостях от «красно-белых».

«После серии поражений, невнятных игр, экспериментов Абаскаль поставил атакующий состав, заряженный на эту игру, полностью мобилизованный. В «Динамо» этого не ожидали, они просто вышли как на тренировку», - цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Команды, напомним, встречались в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России, динамовцы потерпели поражение – 1:4.

«Спартак» включился сразу – оборона «Динамо» к этому была просто не готова», - добавляет эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Масалитин
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