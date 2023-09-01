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​В РФС высказались о проведении кубкового матча кировского «Динамо» на берегу Баренцева моря

01 Сентября 2023 • 17:25 Комментировать
2DROTS
...
Динамо Киров
04.09 14:00

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий по поводу кубкового матча между кировским «Динамо» и 2DROTS, который пройдёт 4 сентября. 

– Наша основная задача – развивать футбол на всей территории страны. Уникальный матч в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на берегу Баренцева моря точно станет ярким событием для региона и даст импульс к развитию футбола в Мурманской области.

Вместе с тем мы всегда с большим вниманием относимся к мнению болельщиков. Я знаю, что любителей футбола в Кирове, особенно молодую аудиторию, расстроила новость о переносе встречи кировского «Динамо» – 2Drots в Мурманск. Поэтому мы договорились с Медиалигой провести 17 сентября в Кирове официальный матч 4-го сезона турнира 2Drots – ФК «Деньги».

Также 4 сентября для кировских болельщиков будет организована специальная фан-зона для просмотра матча своей команды в 3-м раунде Пути Регионов FONBET Кубка России и фестиваль для болельщиков с участием медиафутболистов, - сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе РФС.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Кубок России РФС Максим Митрофанов 2DROTS
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