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Деменко: «Зенитовцы всё равно мотивированы были, так что здесь больше игроки «Балтики» - молодцы» эксклюзив

31 Августа 2023 • 18:35 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
окончен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение питерцев в кубковом матче против «Балтики».

«Скажу честно, результат матча стал для меня неожиданностью. Я перед игрой думал, какой состав выставит Семак. Я бы не сказал, что в этой игре был прям второй состав. К тому же на замену выходили лидеры команды. «Балтика» - молодцы, проявили характер, забили в нужный момент. А что касается «Зенита», любое поражение команды - это пища для размышлений для Семака.

«Зенит» всегда настроен на победу. Они всё-таки чемпионы. Мотивация да, играет свою роль. Этот фактор, конечно, убирать нельзя. Одно дело настраиваться на «Спартак», другое - на «Балтику». Но я хочу сказать, что зенитовцы хотели победить, они все равно мотивированы были. Так что здесь больше «Балтика» - молодцы», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Максим Деменко
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