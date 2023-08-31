Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение питерцев в кубковом матче против «Балтики».

«Скажу честно, результат матча стал для меня неожиданностью. Я перед игрой думал, какой состав выставит Семак. Я бы не сказал, что в этой игре был прям второй состав. К тому же на замену выходили лидеры команды. «Балтика» - молодцы, проявили характер, забили в нужный момент. А что касается «Зенита», любое поражение команды - это пища для размышлений для Семака.

«Зенит» всегда настроен на победу. Они всё-таки чемпионы. Мотивация да, играет свою роль. Этот фактор, конечно, убирать нельзя. Одно дело настраиваться на «Спартак», другое - на «Балтику». Но я хочу сказать, что зенитовцы хотели победить, они все равно мотивированы были. Так что здесь больше «Балтика» - молодцы», - сказал Деменко.