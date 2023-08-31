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Кубок России

Пономарёв в восторге от игры «Сочи» и ЦСКА в Кубке России

31 Августа 2023 • 18:09 Комментировать
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о матче третьего тура группового этапа Кубка России, в котором «армейцы» встречались в гостях с «Сочи». Он состоялся в минувшую среду, 30 августа. Основное время матча завершилось в нулевую ничью, однако в серии пенальти точнее и удачливее оказались игроки ЦСКА – 5:4.

«С каждой стороны было по пять-шесть молодых футболистов 17-18 лет, что для нашего футбола и его развития очень хорошо. Отличный результат, великолепный, а ребята на поле соображают, вовремя отдают передачи, хорошо открываются, стараются играть вперед», - делится Пономарёв с «Газетой.Ру», добавляя, что очень ценит моменты вчерашнего матча.

20 сентября уже ЦСКА примет «Сочи» в рамках четвёртого тура групповой стадии Кубка России. После победы «красно-синие» идут в группе А на втором месте с пятью баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Владимир Пономарёв
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