Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом» в Кубке России.

- Для вас итог игры с «Локомотивом» стал неожиданным?

- Да нет. Трудно говорить о неожиданностях в Кубке России, потому что команды играют не основными составами. Единственное, вчера удивила «Балтика», которая победила «Зенит».

- Как отнеслись к тому, что Карпин поставил на ворота не Песьякова, а Медведева, который почти год не играл?

- Песьяков в последнее время играл бессменно и немало пропустил. Ему необходим был отдых. Он прямо напрашивался.

- Как оцените эпизод на 56-й минуте, когда Уткин ударил шипами Рыбчинского? Судья ошибся, не удалив игрока «Ростова»?

- Да, если быть честным. Это нарушение тянуло на удаление. Думаю, это ошибка судьи. С Уткиным такое часто бывает. Ему до этого не раз прощались такие эпизоды. Но суть все равно не в этих ошибках. Возможно, если бы его удалили, игра могла бы поменяться, но надо больше говорить о самом футболе.

- В чем «Ростов» превзошел «Локомотив»?

- В целом не могу сказать, что прямо превзошел. В первом тайме, да. Гости вышли не такими сконцентрированными, не так хорошо готовыми. После замен игра поменялась. «Ростов» уже не так доминировал. Поэтому два тайма получились разными. У «железнодорожников» после перерыва были хорошие возможности, чтобы забить. Но они ими не воспользовались. Это явно показало, как им не хватает лидера в команде. Пусть он даже будет не так хорош, но тот же Дзюба всегда подгоняет ребят на поле. Без него игроки какие-то бездействующие. Да, они стараются, но когда нет лидера, это видно. Тем более не было еще и Баринова. Это сильно сказалось на «Локомотиве». Вот на «Ростове» это не так сказывается, потом что там лидер один – это Карпин. А у гостей есть ярко выраженный игрок-лидер.

- Все-таки есть дзюбазависимость у «Локомотива», о которой все говорят?

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- Не то, что зависимость. Был бы Баринов, как я сказал, он бы тоже мог собрать ребят на поле, подсказать, напихать. А Дзюба тем более.

- Пробуксовка «Локомотива» в чемпионате удивляет?

- Нет. Одно дело, когда ты поднимаешься со дна таблицы, а другое дело – бороться за медали, как все ожидали от «Локомотива». Но он не готов к этому. Состав у команды хороший, но не отличный, чтобы играть на таком высоком уровне. Дзюба уже не тот Дзюба, что раньше. Он хорош для «Локомотива», как лидер. Но не для того, чтобы бороться за высокие места.

- Сможет ли эта победа встряхнуть «Ростов»?

- Навряд ли. Команда играет в свою силу сейчас. Может, не на максимуме, как в том сезоне, но она может выскребать очки. Не выигрывать, а именно выдавливать. Вчера это было продемонстрировано. В конце матча игроки откровенно ждали финального свистка,

- Как думаете, пауза на сборную «Ростову» и Карпину необходима для перезагрузки?

- Карпина не будет с «Ростовом», поэтому сложно сказать, как это отразится на клубе. Он уедет в сборную, и представляете, там почти пятьдесят человек у него. Ему надо переключиться еще на две команды, получается, и забыть «Ростов». Это сложно. Мы уже наступали на эти грабли. Так было со Слуцким, например. Как тренировать эти две команды? В четыре смены? Не уверен, что это правильно. Карпин не сможет уделять много внимания футболистам, как это требуется.

- Глебов после матча сказал, что Карпин начал больше нервничать, проявлять эмоции. Не думаете, что это настроение может перенестись в сборную?

- Наоборот, он там успокоится. Что беспокоиться и нервничать в сборной? Там нет каких-то жестких задач. Если что, можно сказать: «Да мы пробуем!». И все скажут, что так и надо.

Елена Григорьевская