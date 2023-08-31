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Агент Тормены оценил дебют игрока за «Краснодар»

31 Августа 2023 • 12:24 Комментировать
Пари НН
0:1
Краснодар
окончен

Рафаэль Норманд, представитель защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о дебюте футболиста в составе «быков».

«Витор счастлив и очень воодушевлён своим дебютом за «Краснодар». Он настраивается на сильный сезон», — заявил агент новичка «быков» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что свой первый поединок в составе российского клуба экс-игрок «Браги» провёл в рамках Кубка против «Пари НН». Бразилец сыграл в победной встрече, завершившейся с минимальным счётом, все 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена Рафаэль Норманд
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