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Кубок России

Борис Игнатьев: «Балтика» доказала, что можно и нужно играть со всеми» эксклюзив

31 Августа 2023 • 11:35 Комментировать
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матчам Кубка России, которые прошли на этой неделе.

- ЦСКА в основное время не смог переиграть «Сочи». Этот результат удивил?

- Видя состав «армейцев», нетрудно было догадаться, что игра сложится очень тяжело. В составе только майки отличались наименованием фамилий от сочинской команды. Хозяева хорошо организованы, ищут свою игру. У ЦСКА вышло много молодежи, а те ребята, которые делают результат, появились только во втором тайме. Поэтому я и не ждал проходного матча. Как всегда конечный итог оказался в ногах и руках Акинфеева. Опять он блеснул. От него в ЦСКА по-прежнему многое зависит.

- Поражение «Зенита» от «Балтики» как можно оценить?

- Тут такая же картина. Первый тайм показал, что доказывать свою состоятельность надо на поле. Те игроки питерцев, которые представляют российский футбол, практически ничем не отличались от «Балтики». Балтийцы предстали очень организованными, мотивированными и хорошо подготовленными физически. Они навязывали единоборства и прессинг на всех участках поля. Они уверенно чувствовали себя при комбинационной игре в атаке. Во втором тайме у «Зенита» вышли те ребята, которые и приносят результат, – бразильцы. После этого питерцы имели существенное преимущество. Но и в этой части игры «Балтика» тоже преуспела.

- То есть итог матча закономерен?

- Не могу так сказать. Если исходить из фамилий и прочего. «Балтика» доказала, что можно и нужно играть со всеми. Важно понимать, какие цели стоят перед тобой и какие средства необходимы для того, чтобы их решить.

Елена Григорьевская

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