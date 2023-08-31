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Кубок России

Борис Игнатьев: «Итог матча «Спартак» - «Динамо» меня обескуражил» эксклюзив

31 Августа 2023 • 11:15 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матчам Кубка России, которые прошли на этой неделе.

- «Локомотив» проиграл «Ростову». Это неожиданность?

- Нет. Играя дома, «Ростов» не показывает того, что показывал в прошлом сезоне. У него большие изменения. Заметно, что нет Осипенко в обороне, который цементировал ее. Без игроков основной обоймы, молодежь только щупает свое положение в таком престижном клубе. Я думал, что «Локомотив» будет иметь преимущество, тем более, накануне он обыграл на выезде «Сочи». Но в этом матче можно было рассчитывать на любой результат, потому что «железнодорожники» выдают хорошие матчи, которые чередуются с играми невысокого уровня. У Галактионова все еще идет строительство команды и оптимального варианта игры.

- Насколько сказалось отсутствие Дзюбы?

- Без него у «Локомотива» теряется творческое лицо. Он многое значит в плане командного позитива и результата. Кроме того, он здорово воздействует на молодых игроков.

- Как вам игра «Спартака» с «Динамо»? Результат тоже получился непредсказуемый?

- Я был обескуражен. Никто не ожидал того, что мы увидели.

- Имеете в виду провал гостей в первой половине матча?

- Имею в виду первый тайм. Провал «Динамо» связан с запредельной мотивацией игроков «Спартака». Гости явно уступили в этом компоненте. Отсюда и результат.

- «Урал» проиграл «Рубину». Как вам итог матча?

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- Результат получился неожиданным для меня, но сам матч я не видел.

Елена Григорьевская

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