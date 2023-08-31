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Лазарев - о стычке с Клаудиньо: «Для меня нет авторитетов на поле»

31 Августа 2023 • 08:42 Комментировать

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Лазарев высказался о стычке с лидером средней линии петербургского «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча.

«Для меня нет авторитетов на поле, на грязные слова я тоже могу отвечать. Были обычные футбольные моменты. Просто перекинулись парой слов друг с другом, ничего такого», - приводит слова полузащитника Metaratings.ru.

Напомним, что матч завершился минимальной победой калининградской команды со счетом 1:0.

По итогам трех туров групповой стадии «Балтика» набрала девять баллов и занимает первое место в квартете С. «Зенит» с шестью очками располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Клаудиньо Владислав Лазарев
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