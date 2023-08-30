Гилерме прокомментировал поражение от «Ростова» в Кубке России

Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поражение от «Ростова» в матче третьего тура Кубка России.

«Первые 15 минут неплохо начали играть, но после этого первый тайм не был таким успешным в плане качества. Второй тайм был получше. Могли даже забить второй гол. К сожалению, не получилось, но всё впереди», — заявил экс-вратарь российской сборной в интервью изданию Sport24. Также Гилерме рассказал, что часто пересматривает игры после неудач или поражений, что позволяет с холодной головой оценить себя.

Напомним, что российский бразилец вышел на поле впервые с октября 2022 года, однако его усилий не хватило в матче, который закончился со счётом 1:2.