Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сантос прокомментировал поражение от «Балтики»

30 Августа 2023 • 23:31 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
окончен

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от «Балтики» в матче третьего тура Кубка России.

«Мы готовились показать хорошую игру, мы настраивались, мы приехали сюда за победой, как и на любой другой матч. К сожалению, не хватило агрессивности, было много ошибок в передачах, и мы не смогли навязать сопернику свою игру — за это и поплатились», — заявил капитан «сине-бело-голубых» в интервью «Матч ТВ». Также бразилец отметил агрессивность в действиях хозяев, которых Дуглас считает квалифицированной командой.

Напомним, что подопечные Сергея Семака уступили в гостевом матче третьего тура Кубка России с минимальным счётом. На счету «Зенита» шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
3
1
2.50 3.60 2.85
Видео
Окончен после пенальти
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.50 3.60 2.14
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Зенит Зенит
1
0
4.90 4.10 1.72
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
1
2.65 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
23:31 · Кубок России
Сантос прокомментировал поражение от «Балтики»
22:34 · Кубок России
Галактионов: «Не имеем права так уходить на перерыв с 0:2»
22:25 · Кубок России
Раков объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Ростову»
22:25 · Кубок России
Карпин: «Есть над чем работать, и второй тайм это показал»
21:56 · Кубок России
Семак: «Все так делают, готовятся через Кубок к чемпионату»
21:48 · Кубок России
Игнашевич: «Можем играть организованно, дисциплинировано с хорошей командой и побеждать её»
21:08 · Кубок России
«Локомотив» отыграл один гол в матче с «Ростовом»
20:57 · Кубок России
Мендес — о матче с «Сочи»: «Газон был ужасным»
20:35 · Кубок России
Федотов: «Есть Игорь, который делает разницу»
20:26 · Кубок России
«Балтика» ведёт в матче с «Зенитом» в споре лидеров кубковой группы
20:22 · Кубок России
Хохлов: «Полностью заслужили победу, но для победы нужны забитые голы»
20:16 · Кубок России
«Ростов» снова поразил ворота «Локомотива»
20:15 · Кубок России
Нобоа — о реализации «Сочи»: «Может быть, нам нужно сходить в церковь»
20:12 · Кубок России
Осинькин: «Мы в конце много сделали глупостей»
20:03 · Кубок России
Комбинация Голенкова с Байрамяном позволила «Ростову» открыть счёт в матче с «Локомотивом»
Все новости