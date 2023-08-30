Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от «Балтики» в матче третьего тура Кубка России.

«Мы готовились показать хорошую игру, мы настраивались, мы приехали сюда за победой, как и на любой другой матч. К сожалению, не хватило агрессивности, было много ошибок в передачах, и мы не смогли навязать сопернику свою игру — за это и поплатились», — заявил капитан «сине-бело-голубых» в интервью «Матч ТВ». Также бразилец отметил агрессивность в действиях хозяев, которых Дуглас считает квалифицированной командой.

Напомним, что подопечные Сергея Семака уступили в гостевом матче третьего тура Кубка России с минимальным счётом. На счету «Зенита» шесть очков.