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Галактионов: «Не имеем права так уходить на перерыв с 0:2»

30 Августа 2023 • 22:34 Комментировать
Ростов
2:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- «Локомотив» выдал интенсивное начало. Затем инициатива перешла к сопернику, почему так?

- Сложно сказать. Точнее, у нас есть объяснение. К сожалению, некоторые ребята выпали по ходу первого тайма, у нас совершенно пропали контроль и острота. Не имеем права, а тем более так уходить на перерыв с 0:2. С другой стороны, опять же второй тайм - совершенно другая картина, могли сравнять, был момент отличный. По динамике, движению и качеству второй тайм можно занести в актив. Понятно, что раскрывались, у соперника были моменты. Но первый тайм, конечно… С одной стороны, хочется сделать определенную ротацию, чтобы группа игроков получила игровое время, но, к сожалению, так сложилось.

- Если чуть еще покопаться в первом тайме, самый опасный момент был на самой последней минуте перед перерывом. Показалось, что группа атаки не получает мячи. Проблема была в том, что они туда не доставляются, либо сама группа атаки не смогла за них цепляться.

- И то, и другое. К сожалению, очень много ненужных передач назад, промежуточных передач назад, начали увязывать в контроль Гилерме, что вообще не нужно было делать. И начинать атаки от своих ворот. Наоборот, надо было отодвинуть игру со своей половины поля, что мы делали в первые 15 минут, и что происходило весь второй тайм. Вот так надо было играть. Я сейчас сказал ребятам в раздевалке, что необходимо так начинать игру, как мы играли весь второй тайм, с первых минут.

- В отсутствие Дзюбы и Изидора вариант с выходом Глушенкова в стартовом составе вместо Сарвели рассматривался, или изначально планировалось, что будет замена на этой позиции?

- Нет, изначально так планировали, что группа игроков выйдет по ходу второго тайма, но, к сожалению для нас, пришлось замены делать уже в перерыве, потому что некоторые моменты уже не устраивали в игре.

- Пять замен к 60-й минуте были сделаны. Не опасались ли того, что кому-то может потребоваться замена по состоянию здоровья, по усталости и другим факторам?

- С одной стороны, понятно, мы в голове это держали. С другой стороны, надо было игру переламывать. Я думаю, что нам это удалось, потому что ребята, которые вышли, всё это сделали.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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