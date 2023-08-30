Раков объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Ростову»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался после поражения команды от «Ростова» (1:2) в третьем туре Кубка России.

«В чем причина поражения? Первый тайм не удался. Было много индивидуальных ошибок. Нужно было играть спокойнее и реализовывать свои моменты. Нужно было больше подстраиваться друг под друга», — приводит слова Ракова «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что после перерыва у «Локомотива» были моменты для изменения хода встречи, однако команде не хватило реализации.

После трех туров «железнодорожники» располагаются на втором месте в группе B, набрав шесть очков.

В текущем сезоне 18-летний Раков сыграл в двух матчах Кубка России и не отметился голевыми действиями.