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Карпин: «Есть над чем работать, и второй тайм это показал»

30 Августа 2023 • 22:25 Комментировать
Ростов
2:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Стоит ли сегодняшний матч делить на таймы по содержанию, либо же игра в целом выглядела целостной?

- Конечно, в первом тайме получше, чем во втором со всех точек зрения. Возможно, счет где-то сыграл свою роль, но в целом я бы не сравнивал. Если сравнивать, то понятно, что первый тайм лучше второго.

- С учетом 11 изменений в стартовом составе, то первый тайм и качество игры, исполнения близко к оптимальному?

- Нет, далеко нет.

- Что не понравилось, и что понравилось?

- Очень многое не понравилось. Многое понравилось, в любой игре, даже идеальной, хотя идеальных не бывает с точки зрения тренера, есть над чем работать, и второй тайм это показал.

- В эмоциональном  плане этот матч был особенным на фоне непростого старта сезона?

- Да нет, как бы особенным не был. Такой же эмоциональный, как и до этого.

- Сегодняшние замены были ли плановыми? Потому что казалось по временным отрезкам, дело до замен доходит, но при этом  игроки, которых меняли, были с карточками. Здесь что в большей степени сыграло?

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- Из-за карточек.

- Был такой интересный момент в конце первого тайма: вы предложили пари боковому арбитру по поводу того, от кого ушел мяч. Если не секрет, на что были готовы спорить в тот момент?

- Да не знаю, в игре был. Не помню уже.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Ростова
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