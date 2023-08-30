Семак: «Все так делают, готовятся через Кубок к чемпионату»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Поражение после очень удачной серии. Насколько оно чувствительное для вас и «Зенита»?

- Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, что все живы и здорово. Функционально? Количество игрового времени, которое хотели дать нашим лидерам, они сыграли. Что касается результата - ничего страшного не случилось, будем готовиться к следующему матчу.

- Тройная замена в перерыве. Чем вы были особенно недовольны по итогам первого тайма?

- Нет, это запланированная замена. Нам нужно было выпустить тех игроков, которым нужна игровая практика, чтобы они сегодня сыграли по 45 минут. Кому-то больше, кто-то меньше, в зависимости от того, кто сколько пропустил.

- То есть это не значит, что Коваленко своим шансом сегодня не воспользовался?

- Для Коваленко это первая игра в составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, исходя из того, чтобы подготовить игроков к следующему матчу. Ничего в этом плохого нет.

- Дайте комментарий по игре и позиции Бакаева, который первый тайм провел как правый бровочник, потом переместился в позицию в атаку. Что вы можете сказать по его игре?

- Что касается атакующих действий - неплохо, особенно в начале, когда было несколько хороших моментов с участием Зелимхана, где он прошел, подавал неплохо, потом немного подсели. Что касается его позиции, поменяли его на более привычную во втором тайме. Он играет не так много, физически на всю игру не хватает, поэтому заменили и выпустили более свежих игроков.

- Правильно я понял, что замены уже делались с расчетом на матч чемпионата против ЦСКА?

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- Конечно, конечно. Я думаю, что все так делают, готовятся через Кубок к чемпионату.