Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Семак: «Все так делают, готовятся через Кубок к чемпионату»

30 Августа 2023 • 21:56 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Поражение после очень удачной серии. Насколько оно чувствительное для вас и «Зенита»?

- Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, что все живы и здорово. Функционально? Количество игрового времени, которое хотели дать нашим лидерам, они сыграли. Что касается результата - ничего страшного не случилось, будем готовиться к следующему матчу.

- Тройная замена в перерыве. Чем вы были особенно недовольны по итогам первого тайма?

- Нет, это запланированная замена. Нам нужно было выпустить тех игроков, которым нужна игровая практика, чтобы они сегодня сыграли по 45 минут. Кому-то больше, кто-то меньше, в зависимости от того, кто сколько пропустил.

- То есть это не значит, что Коваленко своим шансом сегодня не воспользовался?

- Для Коваленко это первая игра в составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, исходя из того, чтобы подготовить игроков к следующему матчу. Ничего в этом плохого нет.

- Дайте комментарий по игре и позиции Бакаева, который первый тайм провел как правый бровочник, потом переместился в позицию в атаку. Что вы можете сказать по его игре?

- Что касается атакующих действий - неплохо, особенно в начале, когда было несколько хороших моментов с участием Зелимхана, где он прошел, подавал неплохо, потом немного подсели. Что касается его позиции, поменяли его на более привычную во втором тайме. Он играет не так много, физически на всю игру не хватает, поэтому заменили и выпустили более свежих игроков.

- Правильно я понял, что замены уже делались с расчетом на матч чемпионата против ЦСКА?

Реклама


- Конечно, конечно. Я думаю, что все так делают, готовятся через Кубок к чемпионату.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
3
1
2.50 3.60 2.85
Видео
Окончен после пенальти
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.50 3.60 2.14
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Зенит Зенит
1
0
4.90 4.10 1.72
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
1
2.65 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
21:56 · Кубок России
Семак: «Все так делают, готовятся через Кубок к чемпионату»
21:48 · Кубок России
Игнашевич: «Можем играть организованно, дисциплинировано с хорошей командой и побеждать её»
21:08 · Кубок России
«Локомотив» отыграл один гол в матче с «Ростовом»
20:57 · Кубок России
Мендес — о матче с «Сочи»: «Газон был ужасным»
20:35 · Кубок России
Федотов: «Есть Игорь, который делает разницу»
20:26 · Кубок России
«Балтика» ведёт в матче с «Зенитом» в споре лидеров кубковой группы
20:22 · Кубок России
Хохлов: «Полностью заслужили победу, но для победы нужны забитые голы»
20:16 · Кубок России
«Ростов» снова поразил ворота «Локомотива»
20:15 · Кубок России
Нобоа — о реализации «Сочи»: «Может быть, нам нужно сходить в церковь»
20:12 · Кубок России
Осинькин: «Мы в конце много сделали глупостей»
20:03 · Кубок России
Комбинация Голенкова с Байрамяном позволила «Ростову» открыть счёт в матче с «Локомотивом»
20:00 · Кубок России
Ромащенко: «Поблагодарил игроков за смелость, характер и то, что боролись до самого конца»
19:49 · Кубок России
Галактионов объяснил отсутствие в составе Дзюбы, Баринова и Изидора
19:40 · Кубок России
Карпин: «Все 11 человек, что не играли в Нижнем Новгороде, играют сегодня»
19:33 · Кубок России
Семак: «Никому здесь не будет легко, «Балтика» - команда очень крепкая»
Все новости