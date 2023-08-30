Игнашевич: «Можем играть организованно, дисциплинировано с хорошей командой и побеждать её»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- С турнирной точки зрения понятно, что эта победа значит для вас, а с точки зрения эмоций?

- Эмоции - это хорошее зерно, наши футболисты видят, что мы можем побеждать и играть организованно, дисциплинировано с хорошей командой и побеждать ее.

- Что наибольшее удовольствие вызвало в игре своей команды?

- Удовольствие, что болельщик сегодня пойдет довольный домой, это наша главная задача.

- Что касается качества игры, маневров, стандартов и так далее?

- Понятно, что нужно было надежнее сыграть против такой команды в обороне, в особенности во втором тайме, когда бразильцы вышли. Ребята справились. Не без ошибок, так не бывает, но организация, как обычно, дисциплина на высоком уровне. Забивать хотелось бы побольше.