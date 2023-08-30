Гол+пас Голенкова позволили «Ростову» переиграть «Локомотив» в Кубке России

«Локомотив» и «Ростов» сыграли в рамках Кубка России. Матч третьего тура группового этапа состоялся 30 августа на стадионе «Ростов Арена».

Закрывали третий тур группового этапа Кубка России футболисты «Ростова» и «Локомотива». Интересно, что в воскресенье «железнодорожники» также закрывали шестой тур РПЛ, также играли на юге России. На вязком поле сочинского «Фишта» команда Галактионова выстрадала победу (1:0), теперь предстояла игра с командой Карпина, переживающей ужасный период. За последние пять матчей «Ростов» проиграл четыре раза.

«Локомотив» прибыл в Ростов без Артёма Дзюбы, зато с первых минут появились Пиняев, Сарвели, Марадишвили и Жемалетдинов, присевшие на скамейку запасных в РПЛ. Карпин же предоставил отдых Комличенко, Песьякову, Ионову, Миронову и Глебову. И полурезервный состав «Ростова» начал с проблемами. «Локомотив» на первых минутах действовал по-хозяйски, атаковал куда больше.

Первый опасный момент неожиданно создал Митай. Защитник набрал скорость в центре поля и сделал роскошный пас низом на Жемалетдинова, а Рифат метров с двенадцати пробил в дальний угол, но в створ немного не попал. «Локо» решил чуть отдохнуть далее, отдать инициативу, за что и поплатился. Голенков продавил Фассона и сделал пас на Байрамяна, который своевременно вернул мяч Егору. Форвард влетел в штрафную площадь и метров с десяти пробил точно в дальний – 1:0.

«Ростов» открыл счёт после первого же момента, что надломило «Локомотив». А южане продолжили давить и под конец тайма забили второй. Чернов с левого фланга подал в штрафную площадь, где активный Голенков головой сбросил мяч на Ваханию. Молодой защитник ростовского клуба пробил с лёту, метров с пяти зарядив под перекладину – 2:0. Два толковых момента у «Ростова» - два гола, реализация явно порадовала Валерия Карпина.

«Локомотив» забрал инициативу только после перерыва. Раздосадованный Галактионов сделал тройную замену (вышли Тикнизян, Рыбчинский и Глушенков), что привело к активизации команды. Свежие Рыбчинский и Глушенков разыграли мяч на дуге штрафной площади, после чего Дмитрий плотно пробил. Медведев отразил перед собой, а затем Прохин выиграл добивание и сыграл на вынос. «Локомотив» же почувствовал запах крови, надавил и добился своего.

На 71-й минуте Наир Тикнизян с левого фланга забросил на Глушенкова в штрафную площадь. Максим позиционно переиграл Семенчука и головой неотразимо пробил с четырёх метров – 2:1. И дальше «Локомотив» втаптывал в штрафную площадь уставший «Ростов», у которого в атаке мало что получалось во втором тайме. Зато получилось удержать победный счёт, «чёрный» август ростовчане всё-таки завершили удачным результатом. Пусть и в Кубке России.