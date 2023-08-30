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Кубок России

Гол+пас Голенкова позволили «Ростову» переиграть «Локомотив» в Кубке России

30 Августа 2023 • 21:30 Комментировать
Ростов
2:1
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» и «Ростов» сыграли в рамках Кубка России. Матч третьего тура группового этапа состоялся 30 августа на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов2:1Локомотив Москва
(1:0) Голенков Егор24'  
(2:0) Вахания Илья37'  
  71'Глушенков Максим (2:1)
Медведев НикитаЧернов ЕвгенийПрохин Данила  12'Семенчук Давид 79' (Терентьев Денис ( 79') Вахания ИльяАкбашев РоманУткин Даниил  57' 63' (Комаров Иван ( 63') Байрамян ХоренСухомлинов Данила  40' 79' (Миронов Андрей Сергеевич ( 79') Мохеби Мохаммад 63' (Глебов Данил ( 63'  83') Голенков Егор  52' 63' (Комличенко Николай ( 63')
Запасные: Лангович АндрейТугарев РоманПоярков НиколайМиронов АлексейИонов АлексейПесьяков Сергей
Гилерме МаринатоМитай Марио 46' (Тикнизян Наир ( 46') Фассон ЛукасКузьмичёв Иван  4'Сильянов АлександрКарпукас Артём 61' (Куликов Даниил ( 61') Марадишвили КонстантинЖемалетдинов Рифат 61' (Миранчук Антон ( 61') Пиняев СергейСарвели Владислав 46' (Глушенков Максим ( 46') Раков Вадим 46' (Рыбчинский Дмитрий ( 46')
Запасные: Ненахов МаксимСамошников ИльяНикишин КириллЛантратов ИльяЩетинин МихаилХудяков Даниил
30 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Закрывали третий тур группового этапа Кубка России футболисты «Ростова» и «Локомотива». Интересно, что в воскресенье «железнодорожники» также закрывали шестой тур РПЛ, также играли на юге России. На вязком поле сочинского «Фишта» команда Галактионова выстрадала победу (1:0), теперь предстояла игра с командой Карпина, переживающей ужасный период. За последние пять матчей «Ростов» проиграл четыре раза.

«Локомотив» прибыл в Ростов без Артёма Дзюбы, зато с первых минут появились Пиняев, Сарвели, Марадишвили и Жемалетдинов, присевшие на скамейку запасных в РПЛ. Карпин же предоставил отдых Комличенко, Песьякову, Ионову, Миронову и Глебову. И полурезервный состав «Ростова» начал с проблемами. «Локомотив» на первых минутах действовал по-хозяйски, атаковал куда больше.

Первый опасный момент неожиданно создал Митай. Защитник набрал скорость в центре поля и сделал роскошный пас низом на Жемалетдинова, а Рифат метров с двенадцати пробил в дальний угол, но в створ немного не попал. «Локо» решил чуть отдохнуть далее, отдать инициативу, за что и поплатился. Голенков продавил Фассона и сделал пас на Байрамяна, который своевременно вернул мяч Егору. Форвард влетел в штрафную площадь и метров с десяти пробил точно в дальний – 1:0.

«Ростов» открыл счёт после первого же момента, что надломило «Локомотив». А южане продолжили давить и под конец тайма забили второй. Чернов с левого фланга подал в штрафную площадь, где активный Голенков головой сбросил мяч на Ваханию. Молодой защитник ростовского клуба пробил с лёту, метров с пяти зарядив под перекладину – 2:0. Два толковых момента у «Ростова» - два гола, реализация явно порадовала Валерия Карпина.

«Локомотив» забрал инициативу только после перерыва. Раздосадованный Галактионов сделал тройную замену (вышли Тикнизян, Рыбчинский и Глушенков), что привело к активизации команды. Свежие Рыбчинский и Глушенков разыграли мяч на дуге штрафной площади, после чего Дмитрий плотно пробил. Медведев отразил перед собой, а затем Прохин выиграл добивание и сыграл на вынос. «Локомотив» же почувствовал запах крови, надавил и добился своего.

На 71-й минуте Наир Тикнизян с левого фланга забросил на Глушенкова в штрафную площадь.  Максим позиционно переиграл Семенчука и головой неотразимо пробил с четырёх метров – 2:1. И дальше «Локомотив» втаптывал в штрафную площадь уставший «Ростов», у которого в атаке мало что получалось во втором тайме. Зато получилось удержать победный счёт, «чёрный» август ростовчане всё-таки завершили удачным результатом. Пусть и в Кубке России.

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Локомотив Москва Ростов
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