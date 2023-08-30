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Кубок России

«Балтика» – сто процентов: «Зенит» не устоял перед сенсационной командой Игнашевича в Кубке России

30 Августа 2023 • 21:28 Комментировать (1)
Балтика
1:0
Зенит
окончен

Лидеры группы С в Кубке России встречались между собой в Калининграде.

Протокол игры  
Балтика1:0Зенит
(1:0) Энрикес Анхело42'  
Латышонок Евгений  84'Жиров АлександрГассама НатанДудиев Аслан 66' (Маляров Кирилл ( 66') Остойич ИванПряхин Сергей 75' (Фернандес Роберто ( 75') Аванесян ТигранЛамейра Жоао 46' (Галоян Артур ( 46') Лазарев ВладиславЭнрикес Анхело 81' (Гузина Гедеон ( 81') Мусаев Тамерлан
Запасные: Казаев ЯнДжанаев СосланБориско МаксимОсипов АлександрФернандес Роберто IIБарков ДмитрийКузьмин МаксимПуцко АлександрРадмановац Никола
Васютин АлександрКруговой ДанилФернандес Марио 46' (Караваев Вячеслав ( 46') Сутормин АлексейАлип НуралыБакаев Зелимхан 69' (Кассьерра Матео ( 69') Коваленко Александр IIЕрохин Александр 46' (Вендел Жералдо ( 46'  90') Мантуан ГуставоВасильев Дмитрий Алексеевич 72' (Клаудиньо Родригес ( 72') Сергеев Иван
Запасные: КлаудиньоВендел МаркусДуглас СантосЧистяков ДмитрийКержаков МихаилАдамов Денис
30 августа. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

От «Зенита» ожидать двух побед по итогам первых двух туров в Кубке России логично было в большей степени, чем от «Балтики». Получилось так, что и те, и другие подошли к очному матчу во всеоружии в плане набранных очков, обыграв и «Ахмат», и «Крылья Советов».

«Зенит» в последнее время более-менее наладил свои дела в чемпионате, одержав три победы подряд и поднявшись на второе место. Что касается «Балтики», то она за первые шесть туров РПЛ проиграла больше всех – пять раз, в том числе в трёх последних турах.

Семак выпустил в Калининграде так называемый второй состав, применив обычную для Кубка ротацию. Тем не менее опасность у ворот хозяев стала возникать сразу, как только гости включились. Около десятой минуты. Мантуан не переиграл Латышонка, а Сутормин пробил слёта немного мимо.

На семнадцатой минуте Аванесян дальним ударом с левого полуфланга пытался сделать закрутку в правую девятку, однако мяч разминулся со створом. По истечении получаса игры после углового «Балтики» Ламейра с подбора поймал мяч на ногу и пальнул выше створа с правого полуфланга.

Выпад Мантуана на 35-й минуте по центру окончился ударом в руки Латышонка, а через четыре минуты счёт стал 1:0. Лазарев подал угловой справа на ближнюю штангу, Гассама пробил головой, Васютин в прыжке отразил мяч, однако на добивании его добавил за ленточку Энрикес.

На первый взгляд было трудно понять, пересёк мяч линию ворот или нет, поскольку и во втором случае вратарь питерцев пытался парировать удар соперника. Но хоть и не показали повтор с нулевого угла, по другому повтору стало ясно, что гол действительно случился. ВАР всё утвердил.

Более того, на положительной волне «Балтика» могла забить ещё в компенсированное время перед перерывом. С опасным выстрелом Мусаева справился Васютин, а после углового повезло «Зениту», что мяч не оказался в его воротах.

В начале второго тайма, несмотря на тройную замену Семака, хозяева ничего не давали делать гостям на поле. Аванесян после нового углового попал в перекладину, то есть снова удача оказалась на стороне питерцев, а калининградцам никак не удавалось упрочить счёт в свою пользу.  

По истечении часа игры не повезло уже «Зениту». Дуглас Сантос дальним ударом не пробил Латышонка, отразившего сферу перед собой. На добивании Сутормину мешал Радмановац, и мяч угодил в правую штангу, откуда срикошетил аккурат в перчатки Латышонка.

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Впоследствии Семак отрядил на поле и Кассьерру, который имел большой момент на 79-й минуте, когда с подступов к штрафной площади пробил низом левее створа. У хозяев также с приличной дистанции приложился Маляров, но уж слишком мимо.

Несмотря на территориальное преимущество, питерцы в концовке не додавили своего соперника. «Зенит», проиграв, впервые потерял очки на групповом этапе Кубка России, а вот «Балтика» теперь единолично восседает на первом месте квартета C со стопроцентным показателем.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Кубок России
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Комментарии (1)
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wertygaz
30 Августа 2023 в 21:48
Балтика браво 👏
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