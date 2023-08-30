«Локомотив» отыграл один гол в матче с «Ростовом»

В кубковый матч «Ростов» - «Локомотив» возвращается интрига. Подопечные Валерия Карпина добились перевеса в два мяча ещё до перерыва после голевых ударов Егора Голенкова и Ильи Вахании. В середине второго тайма прошла результативная атака москвичей. Наир Тикнизян с левого фланга выполнил удобный навес на дальний угол вратарской, а там Максиму Глушенкову никто не мешал головой переправить мяч в цель.

Счет стал 2:1. В онлайн-таблице у этих соперников по шесть очков, они делят первое место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.