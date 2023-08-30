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Мендес — о матче с «Сочи»: «Газон был ужасным»

30 Августа 2023 • 20:57 Комментировать
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о качестве газона на домашнем стадионе «Сочи».

«Поле не сильно помогало, ну и климат оказал отрицательное воздействие. Да, газон был ужасным, несмотря на это, мы смогли вырвать победу. Мы в качестве победителей возвращаемся в Москву», — передает слова Мендеса «Матч ТВ».

Сегодня, 30 августа, ЦСКА одержал победу над «Сочи» (0:0, 5:4 – по пенальти) в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

23-летний Мендес провел на поле все 90 минут и получил одну желтую карточку.

Ранее появилась информация, что следующий домашний матч «Сочи» может провести не на «Фиште».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Виктор Мендес
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