Мендес — о матче с «Сочи»: «Газон был ужасным»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о качестве газона на домашнем стадионе «Сочи».

«Поле не сильно помогало, ну и климат оказал отрицательное воздействие. Да, газон был ужасным, несмотря на это, мы смогли вырвать победу. Мы в качестве победителей возвращаемся в Москву», — передает слова Мендеса «Матч ТВ».

Сегодня, 30 августа, ЦСКА одержал победу над «Сочи» (0:0, 5:4 – по пенальти) в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

23-летний Мендес провел на поле все 90 минут и получил одну желтую карточку.

Ранее появилась информация, что следующий домашний матч «Сочи» может провести не на «Фиште».