Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Сочи» в кубке России.

- Как вам игра?

- Скучноватая. На таком поле тяжело показать комбинационный футбол. Игра упрощается – мяч забрасывается на фланги и идет подача. В основном все через борьбу. Акинфеев хорошо сыграл, выручал ЦСКА.

- Выпустить Акинфеева - это верное решение тренерского штаба? На таком плохом поле был риск получить травму.

- Если бы была синтетика – Игорь не сыграл бы. А ему нужна игровая практика. Пока он болел, пропустил несколько матчей, но перед встречей с «Зенитом» игровая практика была ему необходима.

- Плохое поле арены «Фишт» сильно влияло на игру, как вам показалось?

- Конечно. У техничных ребят, которые любят повозиться с мячом, это не прошло. Была силовая борьба, суета, толчки, игра упростилась. Поле не позволило футболистам проявить свои сильные качества.

- Вам не показалось, что «Сочи» был ближе к победе?

- Обе команды не наиграли на победу. Может, у хозяев впереди моментов было больше, но прекрасно сыграл Акинфеев. ЦСКА тоже что-то создавал, но были проблемы с реализацией, как часто случается в этом сезоне.

- Давила уже провел два матча. Как он вам?

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- Видно, что это техничный футболист, который читает игру. Но опять-таки поле не позволило проявить себя. Как ни странно, на таком тяжелом поле хорошо себя чувствовал Кисляк. Он был самым ярким футболистом в обеих командах.

- Серию пенальти как оцените?

- Это всегда лотерея, но Акинфеев подтвердил свой класс. Где-то он спасал, где-то были рикошеты. Сегодня повезло ЦСКА.

- К ЦСКА скоро присоединятся два бразильца – Келвин и Капишаба, которые закроют оба фланга. В последнее время бразильцы практически идеально приживаются в команде. Как оцените эти трансферы?

- Понятно, что проблемы есть и всегда хочется усиления. Келвин – правый латераль, который закроет бровку. В принципе, это хорошо, но куда тогда девать Гайича? Его надо продавать или он сядет на скамейку. Понятно, что нужна конкуренция. Вот купили Давилу, который играет на месте Облякова. Иван только себя почувствовал хорошо, раскрылся на этой позиции, и придется уходить на другой фланг. К Облякову есть дополнение - Глебов. Куплен был молодой Файзуллаев. Ему тоже нужно игровое время. Есть Арбузов. Да, имеется проблема с уходом Зайнутдинова. Можно спокойно туда переводить Мойзеса. Выздоровел Агапов, есть еще молодой Рядно. Поэтому понятно, что усиление надо, но, в то же время, надо давать дорогу молодым. Если их не подпускать, как они будут расти? Это ведь свои ребята. Бразильцы могут не подойти, но из-за того, что они куплены, должны играть. Их никуда не денешь. Они же не сядут на лавку. А есть Набабкин, Дивеев, Агапов. Почему сегодня с «Сочи» нельзя было выпустить Арбузова? Дали поиграть Файзуллаеву, хорошо. Но можно было выпустить Арбузова во втором тайме. Можно было Кисляка заменить на Ермакова, который не забил пенальти и присел. Ему не дают шанса. А если бы Кисляк не забил, тоже присел бы? Есть перекос. Да, нужно усиление, например, в нападение, потому что Гайч никуда не годится. Но при этом отдают в аренду Яковлева, который мог бы здесь составить конкуренцию Чалову и Заболотному.

- Считается, что бразильцы не так сильны в обороне, как в атаке, но любопытно, что у ЦСКА в зоне обороны будут все бразильцы: Роша, Мойзес, Келвин и Капишаба. В РПЛ такого еще не было.

- Наверное, они будут получать российские паспорта. Если они принесут пользу, это хорошо. Я думаю, они будут больше играть в полузащите. Не так, как Дани Алвес, который действительно играл в обороне и подключался вперед.

Елена Григорьевская