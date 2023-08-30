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Федотов: «Есть Игорь, который делает разницу»

30 Августа 2023 • 20:35 Комментировать
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Тяжелый вздох перед интервью. Так трудно далась эта победа?

- Очень трудно, мы знаем, что это такое. Местная влажность, температура. Этого шарма добавляет то, что осталось от поля. Пока мы видим, что с этой проблемой каждый год не можем справиться все вместе. Климат, всё такое прочее. Думаю, что сейчас будет время. Я думаю, что это приносит колоссальные неудобства команде «Сочи». А куда-то уезжать, на резервный стадион. Это дополнительные переезды, мы знаем, что там нет  авиасообщения, тоже не выход из положения. Но я думаю, что все вместе, работники стадиона приложат героические усилия и все-таки вернут поле к нормальному состоянию. Мы знаем, что они день и ночь бьются, но пока ситуация складывается таким образом. То, что касается условий игры, надо отдать должное ребятам, выдержали до конца, хотя во втором тайме были эпизоды, когда нам не хватало чуть-чуть сил. Несколько опасных атак мы пропустили.

- Вы сорвали голос уже в раздевалке?

- Да нет, нормально всё.

- Радовались вы очень активно. Это настолько важная победа? Пускай это промежуточный шаг на пути к кубку…

- Нет неважных побед. Потрачено колоссальное количество сил, умений и командной работы, командного футбола. В заключении эта серия пенальти, которая также имеет такое очень серьезный эмоциональный оттенок. Опять мы говорим о том, что есть Игорь, который, скажем, делает разницу. Ребята, которые тоже справились с тем давлением и били достаточно уверенно.

- В дальнейших матчах это наверняка придаст сил команде - уверенность, которая была приобретена? Или все-таки не хотелось бы доводить до этого эмоционального окончания?

- Конечно, тренеру всегда выгоднее пораньше закончить. Хорошо, что в этих условиях нет дополнительного времени. Вот это было бы очень обременительно. Через три дня у нас очень серьезный матч. Я думаю, что положительные эмоции очень помогут нам быстрее восстановиться, это уже факт, доказано наукой.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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