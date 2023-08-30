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«Балтика» ведёт в матче с «Зенитом» в споре лидеров кубковой группы

30 Августа 2023 • 20:26 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
перерыв

В Калининграде завершился первый тайм кубкового матча, в котором «Балтика» соперничает с «Зенитом». Хозяева поля ушли на перерыв с перевесом в один мяч. Незадолго до троекратного свистка арбитра удалось провести голевую атаку. После подачи с углового Иван Остойич пробил головой, голкипер Александр Васютин среагировал, а вот на добивании никто не мешал Анхело Энрикесу нанести удар в упор. Счет стал 1:0, «Балтика» в онлайн-таблице набирает девять очков, у соперника - шесть баллов.

Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.

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