Хохлов: «Полностью заслужили победу, но для победы нужны забитые голы»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Жара, состояние поля, Игорь Акинфеев или что-то другое?

- Да что другое? Мы, в принципе, контролировали ход игры, создали достаточно моментов, чтобы не доводить до серии пенальти. Просто нужно забивать те моменты, которые создаем.

- Столько было все-таки голевых моментов на протяжении первого и второго тайма. Что мешает их реализовывать? Помимо, конечно, мастерства вратаря.

- Я вам не отвечу. Что мешает реализовывать? Моменты есть, их просто нужно реализовать, где-то не хватает точности, где-то немножко поле, может быть, мешает. Но опять же, достаточно моментов. Я понимаю, если бы один момент голевой был, тогда можно было бы о чем-то говорить. А так ребята молодцы, даже на таком поле создавали моменты, контролировали ход игры. Я думаю, что полностью заслужили победу. Но для победы нужны забитые голы.

- В конце матча впереди играли молодые, не берем Игнатьева, как перспективного, все-таки помогали ему те, у кого всё впереди. Вы верили в их шанс?

- Верил в шанс, мы на всякий случай два дня назад играли игру. То есть, у нас футболисты еще не восстановились. У ЦСКА было на два дня больше отдыха и времени для подготовки к этому матчу, поэтому мы должны были распределить нагрузку. Еще раз говорю: тяжело в таких условиях погодных играть, и молодежи в Кубке давать себя проявить.