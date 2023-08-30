«Ростов» снова поразил ворота «Локомотива»

«Ростов» упрочил перевес в счёте в кубковом матче против «Локомотива». В середине первого тайма Егор Голенков отобрал мяч у противника, сыграл в стенку с Хореном Байрамяном и из пределов штрафной послал мяч в левый угол ворот. Еще до перерыва коллектив Валерия Карпина снова праздновал успех. И снова Голенков принял непосредственное участие в голевой атаке, его передача на линию вратарской стала результативной. Илья Вахания в упор переиграл голкипера гостей. На табло горят цифры 2 и 0, «Ростов» закономерно ведет в этом поединке. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.