Нобоа — о реализации «Сочи»: «Может быть, нам нужно сходить в церковь»

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о плохой реализации моментов.

«В каждом матче нового сезона у нас есть проблемы впереди. Не знаю, что с нами случилось. Моменты есть, а голов совсем нет. Может быть, нам нужно сходить в церковь (смеется)», — передает слова Нобоа «Чемпионат».

«Сочи» проиграл ЦСКА в третьем туре группового этапа Кубка России в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (0:0, 4:5 – по пенальти).

После трех туров «Сочи» занимает третье место в группе А, набрав четыре очка. В следующем туре южане встретятся с ЦСКА (19-21 сентября).

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше Кубка России команда Дмитрия Хохлова забила три гола в трех матчах.