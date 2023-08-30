Осинькин: «Мы в конце много сделали глупостей»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Матч кубковый, не хватило скорости в первом тайме, но были у нас проблемы с составом, глубиной состава. Наверное, объективно, что мы так… Футбол был не самым быстрым с нашей стороны, вот так у нас в группе атаки не так много людей, которые играют большое количество времени. Тем не менее, думаю, что во втором тайме для зрителей игра была интересная, потому что было четыре гола. Были ситуации с вполне качественными розыгрышами. Но последние минуты, конечно, я объяснения того, что было на поле, когда мы раз за разом упорно делали определенные обрезы, с которых много атак было на наши ворота… Наверное, это результат усталости. Сразу несколько человек у нас отыграли 90 минут в ситуации, когда до этого не было таких матчей у них. На усталости, на том, что была большая ротация, мы в конце много сделали глупостей. Также мы хотели спасти игру, поэтому всё это наслоилось.

- Видно было, что в перерыве вы качественно поговорили, быстро забили гол. Но при этом «Ахмат» также очень быстро ответил и снова вышел вперед. Насколько этот гол Челиковича испортил ваши планы?

- Мы по большому счете еще не успели осознать, что произошло, потому что забили гол и очень быстрый ответ. Поэтому, наверное, мы попали в то же состояние, что было и при счете 0:1. Но неплохо мы играли, у нас были свои подходы, мы понимали, что нам легко не будет. Но вот концовка, эти глупости, которые были сделаны нами, немножечко оставили осадок.

- Сегодня полноценный дебют состоялся у Ивана Бобра, сына легендарного Антона Бобра. Насколько вы довольны его игрой?

- Да, сегодня он дебютировал, но все-таки очень молодой футболист, все-таки 2006 года. Мы видим его в тренировках, в играх за молодежный состав. У нас появилась возможность его проверить в настоящем деле. Планировали чуть раньше выпустить Лысова, который тоже себя хорошо проявляет и тренируется с основной командой, но матч так складывался, что мы немножечко побоялись. «Ахмат» выпустил свежего Беришу на его фланг. Выходить первый раз в жизни в кубковом матче сразу под такого активного игрока - немножечко подзатянули с заменой. Да, в любом случае мы верим в наших ребят, они растут, но возраст им позволяет повариться одновременно еще в молодежном футболе и здесь, в первой команде.