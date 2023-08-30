Комбинация Голенкова с Байрамяном позволила «Ростову» открыть счёт в матче с «Локомотивом»

В эти минуты в кубковом матче «Ростов» принимает «Локомотив». На экваторе первого тайма хозяевам поля удалось размочить счет на табло. Егор Голенков здорово сыграл в отборе мяча на чужой половине поля, отыграл на Хорена Байрамяна, получил от него шикарный пас в ответ и с правого края штрафной низом прицельно пробил в дальнюю часть ворот. Счет стал 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. В турнирной таблице на эту минуту у сегодняшних соперников по шесть очков. В трех баллах позади «Урал» и «Рубин». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.