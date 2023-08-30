Ромащенко: «Поблагодарил игроков за смелость, характер и то, что боролись до самого конца»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Насколько довольны игрой? Результатом вы наверняка довольны.

- Непростой был матч, соперники все сложные. Сегодня были «Крылья», которые имеют особый комбинационный стиль. Нам было тяжело, потому что слишком много потратили эмоций в предыдущей игре. Настраивались, знали, что будет именно так, поэтому до игры говорили о том, что сегодня очень важен характер, помощь друг другу, потому что будет первый тайм складываться именно таким образом. Предполагали. Нужна сегодня была еще и смелость, и уверенность в своем партнере. Безусловно мы довольны победой, потому что это очень важно для футболистов. Сейчас я их поблагодарил со всем штабом за смелость, характер и то, что боролись до самого конца. Именно это помогло нам сегодня одержать победу.

- Вы очень бурно реагировали на различные потери. Чем именно были недовольны?

- Я думаю, что это больше наше внутреннее дело, мы это с командой разберем. Это наши ошибки, я не буду выносить их из нашего дома. Ребята знают, о чем я говорю. Мы довольны, но еще раз говорю, что это та работа, которая должна идти внутри.

- Было видно, как сильно «Ахмат» хочет в концовке забить третий. Это ваш посыл был, или сама команда проявляла эту инициативу на поле?

- Я думаю, всё вместе, потому что мы одна команда. Они слушают то, что мы говорим, они знают, что мы хотим им привить, какой стиль. Наверное, вы уже обратили внимание, что мы провели три матча, и команда в этих переходных фазах выглядит немножко иначе. Мы стараемся в этом направлении работать. Естественно, не хватает сейчас только концовки. Это очень важный момент, потому что в таких моментах. Их не бывает много, и мы должны быть готовы, что он может быть только один, и в таких ситуациях нужно быть киллерами. То, что сегодня ребята стремились, бежали вперед, это и игровая дисциплина, и их личная инициатива, за что мы благодарны.