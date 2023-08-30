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Галактионов объяснил отсутствие в составе Дзюбы, Баринова и Изидора

30 Августа 2023 • 19:49 Комментировать
Ростов
2:0
Локомотив Москва
1 2.35 X 3.60 2 2.90
перерыв

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Понятно, что в кубковых матчах обычно бывает ротация и много изменений, при этом обращает на себя внимание отсутствие в заявке Артёма Дзюбы, который играл в Сочи весь матч. Это вопрос ротации или самочувствия?

- Он абсолютно здоров, он по решению тренерского штаба сейчас готовится в Москве вместе с Дмитрием Бариновым, который пропускает эту игру по дисквалификации, также как и Изидор. Поэтому они тренируются и готовятся к старту в воскресном матче с «Балтикой».

- Какова судьба Изидора? Много вопросов об интересе «Марселя» к нему. Какие перспективы?

- Клуб уже сделал официальное заявление о том, что из-за сложной логистики, если какие-либо переговоры сейчас приведут к конкретике, сложно было бы добраться в Москву, поэтому он у нас тренируется на базе. А дальше посмотрим, к чему это приведет. Будут ли какие-то варианты.

- Александр Сильянов, игрок, за футбольной судьбой которого внимательно следят болельщики «Ростова», сегодня появляется в старте. Он провел концовку в матче с «Сочи». Выход в старте - вопрос ротации или аванс, или отсылка к его недавнему клубному прошлому?

- Он действительно достаточно хорошо сыграл в прошедшем матче тот отрезок, который он получил, плюс те изменения, которые мы сделали в стартовом составе. У него есть шанс показать, что он конкурентен, а мы знаем, что он конкурентен и борется за место в составе. Абсолютно заслуженно является игроком футбольного клуба «Локомотив».

- Соперник на фоне серии поражений, отсутствия Максима Осипенко, ключевого игрока, видится вам деморализованным? Или, наоборот, может быть, опасным в домашней встрече в такой ситуации?

- Мы всегда прекрасно понимаем, что «Ростов» - прекрасно организованная команда со своим рисунком, почерком, с самобытными ребятами, игроками, которые есть в команде. Поэтому естественно, определенные детали с нашими футболистами проговорили. Но самое главное - мы должны оттолкнуться от своего качества игры, которое было достаточно неплохим в матче с «Сочи». Продолжать победные результаты, мы на это настраиваем наших футболистов сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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