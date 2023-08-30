Карпин: «Все 11 человек, что не играли в Нижнем Новгороде, играют сегодня»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Два предыдущих матча для «Ростова» обернулись выездными поражениями. При этом они были разными по форме и содержанию. Какое настроение в команде после этой неудачной серии?

- Нормальное, рабочее. Все понимают, какие есть проблемы. Все хотят их исправить.

- Изменения в составе сегодня - их довольно много. Это все-таки вопрос кубковой ротации или поиск оптимальных сочетаний на будущее?

- Их не много. По-моему, все абсолютно, все позиции, все 11 человек, что не играли в Нижнем Новгороде, играют сегодня. Хочется посмотреть игроков, дать игровое время. Одно дело - тренировочный процесс, другое - таки матчи.

- Вопрос по вратарям. Обычно вы переадресовываете к Виталию Кафанову по поводу выбора. Может быть, по настроению. Никита Медведев выходит в старте. Его настрой, самочувствие, может быть, какая-то отдельная беседа была перед игрой?

- Самочувствие и настрой - естественно, хорошие, рабочие, нормальные. Да. Давно не играл, год почти, наверное, не играл. Понятно, что первый матч. Естественно, мы разговаривали и решили дать паузу Песьякову, поэтому играем Медведев.

- Давид Семенчук сегодня в старте. Довольно молодой парень, он раньше выходил на замену. Как у него сейчас? Есть ли избыточное волнение от стартового состава, домашней игры?

- Он уже играл с «Рубином», первый матч, дома, здесь в старте. Ничего нового для него нет. А так, он с нами пару дней потренировался и сразу вышел в старте, еще и после болезни. Надеюсь, что сыграет даже лучше, чем с «Рубином».