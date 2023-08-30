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Семак: «Никому здесь не будет легко, «Балтика» - команда очень крепкая»

30 Августа 2023 • 19:33 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
перерыв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Это становится вашей фишкой - номинальные фланговые защитники в центре обороны. Как вы сегодня собираетесь разделить эти роли? Потому что Круговой и Марио, видимо, играют в центре.

- Посмотрим, у нас, к большому сожалению, очень большая группа игроков, и особенно игроки центральной зоны обороны. У нас нет Чистякова, который пропустил много, Родригао, приболел Ренан, у Эраковича повреждение. У нас такая ситуация, поэтому исходя из этой ситуации, в которой мы находимся, мы пытаемся поставить тот состав, который, на наш взгляд, будет оптимальным на сегодняшний день.

- Все ваши коллеги говорят, что разделяют, причем так грубо разделяют чемпионат и Кубок. Вы набрали ход. Разделяете действительно эти турниры?

- Конечно, все разделяют. А как можно по-другому? У нас из шести матчей Кубка пять через два на третий. Понятно, что максимально возможную ротацию нужно проводить. Естественно, мы не исключение. Все тренеры дают возможность в Кубке играть тем, кто меньше играет, или дозируют нагрузку.

- Какой игры вы ожидаете, учитывая глубинную ротацию, как будут работать связи, у кого будет мяч, в смысле рисунка игры?

- Посмотрим на тех футболистов, у которых меньше игровой практики, чтобы мы понимали, кто на сегодняшний день как готов, в каком состоянии находится, занимает ту или иную позицию, для того, чтобы использовать дальше.

- Соперник можете как-то охарактеризовать? Команда, которая только что появилась в РПЛ, не слишком нам знакомая, не может одержать победу в чемпионате, при этом побеждает в Кубке.

- Почему? Они победили в чемпионате.

- Один раз, да.

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- Ну, победили. Я думаю, что это очень крепкая команда. Не забывайте, что календарь у «Балтики». Из восьми матчей она провела шесть на выезде, и только две дома. Естественно, любой команде, а не только той, что вышла, будет сложно. Все матчи, которые сыграли, ни в одном из этих матчей «Балтика» не уступила крупно, уступая больше двух мячей. Победила на выезде «Крылья», победила «Ахмат», дома победила «Факел». Это очень крепкая команда. Семь игроков, которые она подписала в этом сезоне, двое - игроки национальных сборных. Конечно, это хорошее усиление. Команда и без того была мобильной, подвижной, по-футбольному злой, с большим объемом, игроки, которые используются в атаке, центре поля, по флангам. Поэтому никому здесь не будет легко, это точно. Команда очень крепкая.

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Зенит Балтика Сергей Семак
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