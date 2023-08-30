«Сочи» не сумел додавить ЦСКА в основное время и проиграл Акинфееву в серии пенальти

ЦСКА и «Сочи» сошлись в рамках Кубка России. Матч третьего тура группового этапа состоялся 30 августа на стадионе «Фишт».

Знатно досталось газону стадиона «Фишт» в последнем туре РПЛ. Естественно, после игры против «Локомотива» лучше он стал. Одни москвичи с испытанием справились («Локо» победил со счётом 1:0), а теперь прибыли другие. В третьем туре Кубка России уставшему ЦСКА предстояло сыграть против «Сочи». Глубина состава не позволяет Федотову прибегать к широкой ротации, но тут он дал волю практически всем возможным резервам.

В основе ЦСКА появились Лукин, Агапов, Рядно, Кисляк, Файзуллаев, Давила и Гайч. Естественно, поначалу игроки будто заново знакомились друг с другом и с тяжёлым полем. Сочинцы не торопили москвичей, не нагнетали, даже отдали мяч во владение. ЦСКА никоим образом не напрягал Гойло своими подходами, матч проходил на минимальных скоростях. Первая его половина ушла на усыпляющую разведку.

Потом вдруг проснулись команды и обменялись уколами. Момент у «Сочи» получился гораздо опаснее: Мигел Силвейра простейшей «стеночкой» с Мелкадзе оставил не у дел всю оборону, вывалился на Акинфеева и пробил в штангу. Звон каркаса разбудил ЦСКА: в следующей же атаке пошла классная диагональ на Гайча, форвард принял мяч на углу вратарской площади, но далее неуклюже ткнул его чисто по позиции голкипера.

«Сочи» постепенно инициативу перехватывал и ещё раз успел ужалить до перерыва. Кристиан Нобоа поймал отскок на дуге штрафной площади и технично приложился с лёту, но Игорь Акинфеев был начеку – выудил мяч из-под перекладины. Жаль только, что острота была очень эпизодична. В остальное время игроки просто вязли на тяжёлом газоне, не могли (а может и не хотели) включать скорости. И, конечно же, не хватало взаимопонимания особенно футболистам ЦСКА.

А вот хозяева обязаны были забивать в дебюте второго тайма, но сначала спас Игорь Акинфеев – вратарь отразил удар Медведева, в чужой штрафной площади обокравшего Лукина. А затем голкипера выручил уже Агапов, ведь Юрганов смог перекинуть Акинфеева после серии рикошетом, трибуны уже видели мяч в сетке, но с «ленточки» вынес его Агапов, доигравший эпизод до конца.

ЦСКА же ничем толковым ответить не мог, хотя поочерёдно у Федотова появились лидеры: Заболотный (сразу после перерыва), затем Обляков, Чалов и Набабкин, заменивший Лукина, получившего травму. Много борьбы было в концовке матча, бодались команды до последних минут, но уже ничего интересного не придумали. Нулевая ничья в Сочи, перетекшая в серию пенальти, согласно регламента Кубка России.

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Сразу же Гойло начал с классного сейва, из угла достав удар Фёдора Чалова. Юсупов, в свою очередь, чётко стрельнул под перекладину. В следующем размене Заболотный уверенно забил, а Игорь Акинфеев парировал удар Игнатьева. Далее футболисты долго били без промаха, а когда Гойло отразил удар Мендеса - Юрганов попал в перекладину и серия продолжилась. А завершил всё Игорь Акинфеев, парировавший удар Медведева - 4:5 по пенальти.