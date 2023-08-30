Игнашевич: «Счёт 0:0, поэтому неважно, с кем мы играем сегодня»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Как бы вы оценили моральное состояние команды, учитывая, что есть качественная игра, но нет результата, в чемпионате, во всяком случае?

- Это другой турнир совершенно, здесь мы неплохо выступаем. Поэтому посмотрим. Счет 0:0, поэтому неважно, с кем мы играем сегодня. Думаю, сегодня будет полный стадион, нам важно подарить праздник нашим болельщикам, помимо того, чтобы показать хорошую игру. Хочется действительно порадовать их результатом. Вот такая задача.

- Сегодня Ованесян играет выше, чем играл до этого, в центре обороны. Дайте характеристику этому футболисту, который так кардинально может менять амплуа.

- Он универсальный футболист. Мы понимаем, что он может, у него есть качества играть и инсайда, и опорника, и защитника. Это здорово. Мы играли два дня назад, через три дня у нас еще игра чемпионата, поэтому ротация нам необходима в этих условиях. Поэтому и состав такой, и есть возможность у ребят себя проявить.

- При этой ротации какие игровые связи ждете, что сегодня проявятся? Как можно играть на фоне таких больших изменений в составе?

- Когда изменения в составе, очень важно не менять требования к игрокам. Поэтому ребята хорошо понимают требования. В этом, собственно, и кроется сила команды.

- «Балтика» в среднем бьет по воротам даже чаще «Зенита», при этом явно не хватает реализации. Вы уже успели разобраться, все-таки почему недозабиваете своё в этих матчах?

- Да вы лучше нас знаете, почему мы не забиваем. Мы не разбираемся в этих вопросах, а работаем над этим вопросом.

- Сегодня эта проблема может быть решена?

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- Будем надеяться.