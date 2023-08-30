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Кубок России

Одного Бейла мало: «Ахмат» переборол «Крылья Советов» и одержал первую победу в Кубке России

30 Августа 2023 • 19:08 Комментировать
Ахмат
3:1
Крылья Советов
окончен

В Грозном в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России встретились «Ахмат» и «Крылья Советов».

Протокол игры  
Ахмат3:1Крылья Советов
(1:0) Конате Мохамед II44'  
  51'Бейл Гленн (1:1)
(2:1) Челикович Ясмин53'  
(3:1) Олейников Иван90'  
Опарин МихаилУциев РизванТодорович ДаркоЧеликович Ясмин  90'Богосавац МирославКамилов Владислав 86' (Швец Антон ( 86') Камило РейжерсДиванович Заим 62' (Олейников Иван ( 62') Ковачев Светослав 62' (Бериша Бернард ( 62'  80') Ильин ВладимирКонате Мохамед II 77' (Тимофеев Артём ( 77')
Запасные: Ташаев РизванМацуев МинкаилЯкуев МагомедАхмедов МикаилШелия Гиорги
Овсянников БогданЗотов ГеоргийЕвгеньев Роман  63' 88' (Лысов Алексей ( 88') Барач МатеоБейл ГленнИванисеня ДмитрийВитюгов Максим 46' (Горшков Юрий ( 46') Рассказов Николай 46' (Костанца Фернандо ( 46') Бобёр Иван 67' (Писарский Владимир ( 67') Рахманович АмарШитов Владислав 53' (Салтыков Никита ( 53')
Запасные: Фролов ЕвгенийСолдатенков АлександрТепляков ВладиславЛомаев ИванЧалый АртёмАсайдулин Расиль
30 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

«Ахмат» пока что остаётся единственной командой Российской премьер-лиге, уже успевшей сменить главного тренера в новом сезоне. Сергей Ташуев стал олицетворением взлёта грозненцев на пятое место чемпионата в прошлом году, но потом у них не заладилось, и вместо него пришёл Мирослав Ромащенко.

У «Крыльев Советов» с главным тренером вроде всё стабильно, под Игорем Осинькиным стул не качается. Хоть и показывают самарцы неровную игру, в таблице РПЛ по итогам шести туров они идут на четвёртом месте, что для них весьма неплохо. «Ахмат» сейчас располагается там на девятой строчке.

А вот в Кубке никто из них не имел очков до очной встречи, ибо они проиграли в первых двух турах «Балтике» и «Зениту». Напомним ещё, что матч «Ахмат» – «Крылья Советов» состоялся в первом туре чемпионата России. Грозненцы потерпели тогда домашнее поражение с разницей в один мяч.

Теперь первый тайм на «Ахмат Арене» прошёл при равной игре с обменом моментами и полумоментами. На четвёртой минуте Диванович на правом углу вратарской обыграл Овсянникова и пробил-прострелил вдоль лицевой линии. Забить оттуда реально было очень сложно, поскольку угол удара не способствовал этому.

На седьмой минуте гости кое-чем ответили. Бейл подал угловой с правого фланга в район дальнего края вратарской, Шитов сделал скидку головой, а Рахманович, оказавшийся прямо перед Опариным, ногой проткнул мяч правее створа. Позже Камило справа отдавал к дальней штанге на Конате, но Овсянников успел перевести мяч на угловой.

На двадцатой минут Зотов навесил слева на ближнюю штангу, а Шитов вторым этажом направил мяч выше створа. Чуть позже Ковачев где-то с двадцати метров опускающимся ударом пробил несколько правее ворот соперника. Через несколько минут Шитов отметился похожим, однако ещё менее точным ударом.

По истечении получаса игры Барач прицелился напрямую со штрафного удара в левый угол, но не поставил в безвыходное положение Опарина. Дальше в контратаке Диванович прикладывался из-за пределов штрафной площади, однако Овсянников сумел отвести угрозу от рамки собственного створа.

В конце первого тайма «Ахмат» открыл счёт. Камило не зря постарался на чужой половине поля. Перехватив мяч у Бобра, он отдал пас вперёд на Конате. Мохамед оторвался от Евгеньева, оказался с глазу на глаз с Овсянниковым и прокинул мяч в сетку (1:0). Однако такой счёт продержался недолго, если не принимать во внимание перерыв.

На 51-й минуте Бейл разразился отличным ударом со штрафного, положив мяч в левый нижний угол (1:1). Такой счёт сохранялся и вовсе две минуты. Затем Ковачевич на правом фланге разыграл угловой с Тодоровичем и выполнил подачу, а Челикович головой переправил мяч в левый угол, и вот уже «Ахмат» опять впереди (2:1).

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Могли самарцы второй раз отыграться? Могли, почему нет? Только момент у них был не самый очевидный. Бейл совсем уж дальним ударом пытался закинуть мяч за спину Опарину, который сохранил концентрацию. В компенсированное время хозяева замучили раскрывшихся гостей контратаками, и Алейников всё же сделал счёт 3:1, выбежав один на один и отправив мяч в левый угол. Итог – победа «Ахмата» в основное время и три очка ему в копилку. А у «Крыльев Советов» по-прежнему ноль набранных баллов в группе С Кубка России.

Кирилл Иванцов

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Крылья Советов Кубок России Ахмат
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