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Кубок России

Писарский впервые в этом сезоне появился на поле

30 Августа 2023 • 19:07 Комментировать
Ахмат
3:1
Крылья Советов
окончен

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский полностью восстановился после травмы и впервые в текущем сезоне вышел на поле.

27-летний нападающий вышел на замену в матче с «Ахматом» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России, который проходит в эти минуты. На данный момент команда Игоря Осинькина уступает со счетом 1:2. Писарский появился на поле на 67-й минуте вместо Ивана Бобра.

Напомним, Писарский получил травму голеностопа в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги.

За всеми событиями встречи «Ахмата» и «Крыльев Советов» можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ахмат Владимир Писарский
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