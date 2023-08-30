Писарский впервые в этом сезоне появился на поле

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский полностью восстановился после травмы и впервые в текущем сезоне вышел на поле.

27-летний нападающий вышел на замену в матче с «Ахматом» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России, который проходит в эти минуты. На данный момент команда Игоря Осинькина уступает со счетом 1:2. Писарский появился на поле на 67-й минуте вместо Ивана Бобра.

Напомним, Писарский получил травму голеностопа в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги.

За всеми событиями встречи «Ахмата» и «Крыльев Советов» можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.