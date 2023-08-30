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​«Зенит» озвучил состав на кубковый матч против «Балтики»

30 Августа 2023 • 18:38 Комментировать
Балтика
...
Зенит
Через 0 ч. 36 мин.

В среду вечером «Зенит» проведёт гостевой матч против «Балтики» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

Несколько ведущих игроков «Зенита», в том числе полузащитники Маркус Вендел и Клаудиньо, начнут игру в запасе.

Следить за кубковым матчем между «Балтикой» и «Зенитом» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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