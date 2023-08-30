​Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на матч с «Ростовом»

В третьем туре группового этапа Кубка России отношения на футбольном поле выяснят «Ростов» и «Локомотив». Наставник московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких игроков:

Гилерме, Митай, Фассон, Кузьмичёв, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жемалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

Стоит сказать, что нападающий Артём Дзюба пропускает игру – 35-летнего футболиста не оказалось даже в числе запасных.

Матч между «Ростовом» и «Локомотивом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.