Паршивлюк: В первые полчаса «Спартак» мог забить семь голов

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался после крупного поражения от «Спартака» (1:4) в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Спартак» забил не все, что создал — к счастью для нас. В первые 30 минут мы могли уехать 0:7 и была бы еще большая катастрофа», — заявил Паршивлюк «РБ Спорту».

После трех туров «Динамо» занимает вторую строчку в группе D, набрав четыре очка. «Спартак» возглавляет квартет, имея в своей копилке девять зачетных баллов.

Следующий матч «Динамо» проведет 3 сентября против «Ростова». Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 20:00 по мск.