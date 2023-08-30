В третьем туре кубкового Пути РПЛ «Ахмат» и «Крылья Советов» бьются за первые очки. Грозненцы ушли на перерыв с перевесом в один гол благодаря точному удару Мохамеда Конате после перехвата мяча Камило. Самарцы ответили результативным ударом на 52-й минуте. Это Гленн Бейл со штрафного поразил левую часть ворот без шансов для голкипера хозяев. Счет стал 1:1. «Ахмат» почти мгновенно ответил своим голом. Ясмин Челикович после разыгранного углового здорово сыграл головой и направил мяч впритирку с левой штангой. На табло 2:1. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
«Крылья Советов» сравняли счёт в Грозном, но тут же пропустили в ответ
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